Erzurum\'da curling projesi protokolü imzalandı, 4 yılda 1920 öğrenci hedefleniyor

Erzurum'da curling projesi protokolü imzalandı, 4 yılda 1920 öğrenci hedefleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da kış sporlarını geliştirmek ve öğrencileri curlingle buluşturmak için Okul Curling Gelişim Projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Dört yıl sürecek projede her yıl 8 okuldan 480, toplamda 1920 öğrenciye curling eğitimi verilmesi hedefleniyor.
Erzurum'da kış sporlarının gelişimine katkı sunmak ve öğrencileri curling sporuyla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Okul Curling Gelişim Projesi (2026-2030)" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.
İmzalanan protokol; Türkiye Curling Federasyonu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülecek. Dört yıl boyunca uygulanacak proje kapsamında, her yıl 8 okuldan 480 öğrenci olmak üzere toplam bin 920 öğrencinin curling eğitimiyle buluşturulması hedefleniyor.
Öğrencilerin stratejik düşünme, dikkat, odaklanma ve takım ruhu becerilerini geliştirmeyi amaçlayan proje ile genç yeteneklerin erken yaşta keşfedilmesi ve geleceğin başarılı sporcuları olarak yetişmelerine katkı sunulması hedefleniyor. Eğitim ve sporun bir araya geldiği bu iş birliğiyle Erzurum'da kış sporlarının yaygınlaştırılması ve öğrencilerin sportif gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.
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