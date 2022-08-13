Minik boksörler, altın madalya için tüm yeteneklerini sergiliyor - Son Dakika
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Minik boksörler, altın madalya için tüm yeteneklerini sergiliyor

13.08.2022 17:34
Minik boksörler, altın madalya için tüm yeteneklerini sergiliyor

Erzurum'da dün başlayan Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan minik boksörler yumruklarını bir balyoz gibi sallıyor.

Erzurum'da dün başlayan Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan minik boksörler yumruklarını bir balyoz gibi sallıyor. İzleyicilere zevkli ve heyecanlı dakikalar yaşatan boksörler, altın madalya için tüm güçlerini ortaya koyuyor.

Yakutiye ilçesindeki 3 bin kişilik Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 28 ülkeden 100'ü kadın olmak üzere toplam 338 sporcu katılıyor. Şampiyonada ev sahibi Türkiye ise 10'u kadın 23 sporcu yer alıyor. Tek ringde dün başlayan şampiyona 21 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Bir buçuk ay önce yine Erzurum'da üst minik erkekler ve üst minik kadınlar Türkiye boks şampiyonasını düzenlediklerini ifade eden Türkiye Boks Federasyonu Organizasyonlardan sorumlu Asbaşkanı Vahdettin Gökçe, "Burada şu an 330 sporcu var. Antrenör, teknik eleman, teknik adamları, hakemleri ile birlikte 650 kişi şu anda şampiyonada organizasyonun içerisinde. 28 ülke katılıyor. Bunlar 13-14 yaş grubu çocuklar. Şampiyona çok zevkli ve heyecanlı geçiyor. Tabii ki herkesin şampiyona öncesi bir takım beklentileri vardır. Biz de beklentimizin altında değiliz, daha yeni başladık. 5 sıkletten 3 tanesini aldık. Daha henüz derece beklediğimiz arkadaşlarımız, şampiyonaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Minik boksörler, altın madalya için tüm yeteneklerini sergiliyor - Son Dakika

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