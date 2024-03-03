Erzurum'da düzenlenen Deaflympics'te alp disiplini madalyaları sahiplerini buldu - Son Dakika
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Erzurum'da düzenlenen Deaflympics'te alp disiplini madalyaları sahiplerini buldu

Erzurum\'da düzenlenen Deaflympics\'te alp disiplini madalyaları sahiplerini buldu

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın ikinci gününde, alp disiplini branşında madalyalar sahiplerini buldu. Fransız Niccolas Sarremejane erkeklerde altın madalya kazanırken, Polonyalı Bruno Lukaszyk gümüş ve Fransız Thomas Luxcey bronz madalya elde etti. Türk sporcular İdris Şişmek, Hamdi Yağcı ve Ali Çat ise sırasıyla 16., 17. ve 18. olarak yarışı tamamladı. Kadınlarda ise altın madalya Avusturyalı Melissa Koeck'in oldu.

03.03.2024 22:59  Güncelleme: 23:00
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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın (Deaflympics) ikinci gününde, alp disiplini branşında madalyalar sahiplerini buldu.

Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda, alp disiplininde erkeklerde Fransız Niccolas Sarremejane, 53.30'luk derecesiyle altın madalya kazandı.

Polonyalı sporcu Bruno Lukaszyk 53.36'lık derecesiyle gümüş, Fransız sporcu Thomas Luxcey de 53.38'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu kategoride piste çıkan Türk sporculardan İdris Şişmek 1.00.52'yle 16'ncı, Hamdi Yağcı 1.01.01'le 17'nci, Ali Çat ise 1.08.44'le 18'inci olarak yarışı tamamladı.

Kadınlarda ise altın madalyayı Avusturyalı sporcu Melissa Koeck 55.18'le, gümüş madalyayı Japonya'dan Yuki Tanae 56.85'le, bronz madalyayı ise Almanya'dan Nele Schutzbach 57.55'lik derecesiyle aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Erzurum'da düzenlenen Deaflympics'te alp disiplini madalyaları sahiplerini buldu - Son Dakika

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