Erzurum'da Gelecek Şampiyonlar Yetişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erzurum'da Gelecek Şampiyonlar Yetişiyor

Burak ve Zeynep Çağlar, Erzurum'da genç atıcıları uluslararası başarılar için eğitiyor.

30.03.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da antrenör Burak ve Zeynep Çağlar çifti, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün poligonunda geleceğin şampiyon atıcılarını yetiştiriyor.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı ve Milli Takım Antrenörü Burak Çağlar ile eşi antrenör Zeynep Çağlar, 2016'dan beri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün poligonunda eğitim veriyor.

Antrenör çift, Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra kentte 12 yaş üzeri bu işe yetenekli olanlara hafta içi antrenman yaptırıyor.

Bu zamana kadar atıcılık camiasından Olimpik Milli Takıma, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezine (TOHM) ve milli takıma çok sayıda sporcu kazandıran Çağlar çifti, yeni şampiyonlar yetiştirmek için yoğun çalışıyor.

100'den fazla sporcu kazandırdılar

Antrenör Burak Çağlar, AA muhabirine, Erzurum'daki atıcılık faaliyetlerini eşiyle sürdürdüklerini söyledi.

Atıcılığın motor sporlarından sonraki en maliyetli ve pahalı branş olduğunu anlatan Çağlar, "Bu branş içinde havalı ve ateşli gibi çeşitli disiplinler var. Bunlar içinde en az maliyetli olan havalı branş, kalibreler büyüdükçe hem maliyet artıyor hem de yasalar işin içine giriyor. Bu nedenle havalı, en gelişmiş ve en fazla tercih edilendir. Uygulanabilirliği daha kolay." dedi.

Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün son sistem teknolojiyle donatılan poligonunda sporculara hizmet verdiklerini ifade ederek, havalı tüfek için çok fazla ekipman gerektiğini belirtti.

Bir sporcunun kullandığı elbise, ayakkabı, eldiven, tüfek ve ekipmanı ikinci sporcunun kullanmasının çok zor olduğuna dikkati çeken Çağlar, "O nedenle yüksek maliyetli ekipmanları sadece bir sporcu için kullanıyorsunuz. Ekipmanın maliyeti seviyesine göre değişebiliyor. İleri seviye sporcu için 1 milyon lira ekipmana çok rahat harcanabiliyor çünkü o seviyedeki rakipleri çok kaliteli ekipmanlarla yarışıyor." diye konuştu.

Çağlar, 12 yaş üzeri keşfettikleri yetenekli sporcuları altyapıdan yetiştirdiklerini, sporcular içinde geçmişte atıcı olup bunu Erzurum'da devam ettirmek için üniversiteyi de Erzurum'da okuyanların bulunduğunu dile getirdi.

Erzurum'un atıcılık konusundaki başarılarıyla son yıllarda öne çıktığını anlatan Çağlar, şunları kaydetti:

"2016'dan beri bu işi yapıyoruz, yaklaşık 100'den fazla atıcılık camiasına sporcu kazandırdık. Bunlar içinde milli takım, olimpik sporcuları var. Hepsi kendi kategorisinde başarılı sporcu. Hedefimiz Türk atıcılığına hizmet etmek, çocuklarımızı dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda görmek."

Çağlar, sporcularının yaklaşık 1 ay sonra başlayacak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıp oradaki başarılarının ardından dünya müsabakalarında Türkiye'yi temsil edeceğini aktardı.

Atıcıların hedef uluslararası başarılar

Sporcu Muhammet Serhat Demir de atıcılık branşıyla 1 yıldır uğraştığını, nisan ayında Mersin'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında derece almak istediğini ifade etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencisi Elif Gülcan Doludizgin de 6 yıl önce Gümüşhane'de başladığı atıcılığa Erzurum'da devam ettiğini anlatarak, "Önümüzde Türkiye Şampiyonası var, milli takım baraj puanını atıp dünya kupasına gitmek istiyorum. Yoğun çalışıyoruz." dedi.

Mersinli Elif Eda Çınar ise 7 yıldır bu sporla meşgul olduğu belirterek, "Üniversite için Erzurum'a geldim ve Burak hoca ile tanıştık. 1 ay önce Mersin'de Türkiye kupasında ikinci olarak derece aldım, Hırvatistan'a gittim orada 12'nci oldum. Şimdi dünya şampiyonasına hazırlanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Milli Takım, Türkiye, erzurum, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurum'da Gelecek Şampiyonlar Yetişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
“Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
Ahmet Şara’nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye’de Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail’i kahru perişan eylesin Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin
İmamoğlu’nun babası gözyaşlarını tutamadı İmamoğlu'nun babası gözyaşlarını tutamadı

11:01 Ahmet Şara’nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
10:38 Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye’de Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye'de
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail’i kahru perişan eylesin Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin
08:58 İmamoğlu’nun babası gözyaşlarını tutamadı İmamoğlu'nun babası gözyaşlarını tutamadı
08:47 Konut satışlarında yeni dönem Şişirme fiyatlar tarihe karışacak Konut satışlarında yeni dönem! Şişirme fiyatlar tarihe karışacak
10:40 Mezarlıkta akıl almaz olay 4 kişi hastanelik oldu Mezarlıkta akıl almaz olay! 4 kişi hastanelik oldu
10:28 Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
10:14 Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
10:08 Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
10:01 Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
09:34 “Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
09:27 Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 12:22:55. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Gelecek Şampiyonlar Yetişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement