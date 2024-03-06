Türkiye İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları\'nda curlingde mücadele etti

Spor

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling branşında kadınlarda ilk, erkeklerde ise ikinci gün maçları tamamlandı.

Karşılaşmalar, Erzurum Curling Salonu ile Sürat Pateni Salonu'nda yapıldı.

Kadınlardaki ilk maçında Japonya'ya 17-4 yenilen Türkiye, erkeklerdeki ikinci karşılaşmasında ise Macaristan'a 15-2 mağlup oldu.