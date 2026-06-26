Erzurum'da PalanExtreme Organizasyonu - Son Dakika
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Erzurum'da PalanExtreme Organizasyonu

Erzurum\'da PalanExtreme Organizasyonu
26.06.2026 13:57
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Altı ülke katılımcısıyla düzenlenen PalanExtreme, Karayazı'da renkli görüntüler sundu.

Erzurum'da "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla düzenlenen uluslararası doğa ve ekstrem sporlar organizasyonu PalanExtreme'in altıncı gününde 6 ülkeden sporcular, Karayazı ilçesinin doğal güzellikleri arasında yaklaşık 20 kilometre pedal çevirdi.

İçişleri Bakanlığının himayelerinde, RTÜK'ün desteği ve Erzurum Valiliğinin koordinasyonunda düzenlenen organizasyon, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübünün katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Altı ülkeden 160 sporcunun katıldığı etkinlikte yarışmacılar, farklı branşlarda mücadele ediyor.

Etkinliğin altıncı gününde gerçekleştirilen bisiklet yarışı, Karayazı ilçesindeki Köyceğiz Göleti'nden başladı. Yaklaşık 20 kilometrelik parkurda pedal çeviren 50 sporcu, bölgenin doğal güzellikleri arasında mücadele etti.

Yarış güzergahındaki köylerde ve ilçe merkezinde vatandaşlar sporcuları alkışlarla karşılarken, organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.

Karayazı Kaymakamı Onur Titiz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, PalanExtreme'in ilçenin doğal ve turistik değerlerinin tanıtımına önemli katkı sunduğunu söyledi.

Program kapsamında Kırk Pencereler Mağaraları'nda gençlik yürüyüşü, yöresel balık ikramı, helikopter gösterileri ve kamp etkinliklerinin de gerçekleştirileceğini aktaran Titiz, şunları kaydetti:

"Niyetimiz hem bu şekilde 'Terörsüz Türkiye' kapsamında birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi tüm ülkemize duyurmak, aynı zamanda vatandaşımızın da katılımını sağlayarak Karayazı'nın tanıtımını yapmak. İnşallah bu güzel iki günü burada kazasız belasız tamamlamayı hedefliyoruz. Ülkemize nice barış, kardeşlik ve huzur dolu günler diliyorum."

Kaynak: AA

Helikopter, Etkinlik, Karayazı, Türkiye, Erzurum, Turizm, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurum'da PalanExtreme Organizasyonu - Son Dakika

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