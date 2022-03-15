Erzurum'daki ÜNİLİG Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Erzurum'da düzenlenen ÜNİLİG Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde dün tamamlanan kızak yarışlarının ardından bugün de Alp disiplini yarışları yapıldı.

Kadın ve erkekler kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda üniversiteli sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yaklaşık 80 üniversiteden 500'ün üzerinde sporcunun katıldığı ÜNİLİG, kar voleybolu müsabakalarıyla devam ediyor.

Organizasyon, sonraki günlerde kick boks, snowboard ve kayakla atlamada düzenlenecek Türkiye şampiyonalarıyla sona erecek.

Tamamlanan ÜNİLİG Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası'nın son gün yarışlarında dereceye giren sporcular şöyle:

Alp disiplini erkekler büyük slalom:

1- Nihat Enes Limon

2- Yusuf Koç

3- Şan Furkan Özbakır

Alp disiplini kadınlar büyük slalom:

1- Sıla Kara

2- Mina Baştan

3- Edanur Ayça Soylu