Erzurum Palandöken Masterler Koşu Grubu Giresun Maratonu'nda Başarı Yakaladı - Son Dakika
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Erzurum Palandöken Masterler Koşu Grubu Giresun Maratonu'nda Başarı Yakaladı

Erzurum Palandöken Masterler Koşu Grubu Giresun Maratonu\'nda Başarı Yakaladı

Erzurum'da çeşitli mesleklerde çalışan, esnaf, akademisyen, emekli ve yöneticilik yapan 35 ile 70 yaş üzerindeki kişilerin bir araya geldiği Palandöken Masterler Koşu Grubu, 7.Giresun Maratonu'nda büyük bir başarı elde etti. Grup, toplamda 8 adet kupa kazanarak Erzurum'un tanıtımına katkı sağladı. Koordinatörleri Hikmet Maraşlı, gelecek yıllarda Erzurum'da uluslararası bir maraton düzenlenmesini diledi.

28.05.2024 10:25
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Erzurum'da çeşitli mesleklerde çalışan, esnaf, akademisyen, emekli ve yöneticilik yapan 35 ile 70 yaş üzerindeki kişilerin bir araya geldiği Palandöken Masterler Koşu Grubu 7. Giresun Maratonu'nda adeta fırtına gibi esti.

"Çılgın Dadaşlar" olarak nitelendiren grubun koordinatörlüğünü yapan Hikmet Maraşlı, 7.Giresun Maratonuna Palandöken Masterler olarak 23 kişilik bir ekiple katıldıklarını belirterek, "Bunlardan 3'ü 21 km kategorisinde, diğerleri ise 10 km kategorisinde yarıştık. Yarışmayı tüm ekip olarak başarılı bir şekilde bitirdik ve Giresun'da şehrimiz adına güzel bir gövde gösterisi yapmış olduk. Toplamda 8 adet kupa aldık." şeklinde konuştu.

Palandöken Masterler Koşu Grubu'nda 70 yaşındaki Celal Arpacık, 21 km yarışında kendi yaş kategorisinde 1. olarak kupa alırken, 21 km de yarışan Hakan Arpacık ise kendi yaş kategorisinde 2. olarak kupa aldı. 10 km yarışında ise ekip olarak 6 adet derece elde ettile. Yakup Pirimoğlu, Ziya Amil, Fatih Tüzemen, Yurdal Topçuoğlu, Atilla İnce ve Osman Sucuoğlu kendi yaş kategorilerinde kürsüye çıkan ve kupa alan isimler oldu. Grubun koordinatörü Hikmet Maraşlı, "Giresun Maraton Kulübünce organize edilen maraton oldukça renkli bir etkinlik oldu. Bizde Palandöken Masterler Koşu grubu olarak, yapıldığı ilin tanıtım ve ekonomisine büyük katkıları olacağından ilgili kurumların işbirliği yaparak, Erzurum'da geleneksel hale gelecek Uluslararası bir Maratonun düzenlenmesi en büyük dileğimiz." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurum Palandöken Masterler Koşu Grubu Giresun Maratonu'nda Başarı Yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Palandöken Masterler Koşu Grubu Giresun Maratonu'nda Başarı Yakaladı - Son Dakika
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