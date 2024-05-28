Erzurum Palandöken Masterler Koşu Grubu Giresun Maratonu\'nda Başarı Yakaladı

Spor

Erzurum'da çeşitli mesleklerde çalışan, esnaf, akademisyen, emekli ve yöneticilik yapan 35 ile 70 yaş üzerindeki kişilerin bir araya geldiği Palandöken Masterler Koşu Grubu 7. Giresun Maratonu'nda adeta fırtına gibi esti.

"Çılgın Dadaşlar" olarak nitelendiren grubun koordinatörlüğünü yapan Hikmet Maraşlı, 7.Giresun Maratonuna Palandöken Masterler olarak 23 kişilik bir ekiple katıldıklarını belirterek, "Bunlardan 3'ü 21 km kategorisinde, diğerleri ise 10 km kategorisinde yarıştık. Yarışmayı tüm ekip olarak başarılı bir şekilde bitirdik ve Giresun'da şehrimiz adına güzel bir gövde gösterisi yapmış olduk. Toplamda 8 adet kupa aldık." şeklinde konuştu.

Palandöken Masterler Koşu Grubu'nda 70 yaşındaki Celal Arpacık, 21 km yarışında kendi yaş kategorisinde 1. olarak kupa alırken, 21 km de yarışan Hakan Arpacık ise kendi yaş kategorisinde 2. olarak kupa aldı. 10 km yarışında ise ekip olarak 6 adet derece elde ettile. Yakup Pirimoğlu, Ziya Amil, Fatih Tüzemen, Yurdal Topçuoğlu, Atilla İnce ve Osman Sucuoğlu kendi yaş kategorilerinde kürsüye çıkan ve kupa alan isimler oldu. Grubun koordinatörü Hikmet Maraşlı, "Giresun Maraton Kulübünce organize edilen maraton oldukça renkli bir etkinlik oldu. Bizde Palandöken Masterler Koşu grubu olarak, yapıldığı ilin tanıtım ve ekonomisine büyük katkıları olacağından ilgili kurumların işbirliği yaparak, Erzurum'da geleneksel hale gelecek Uluslararası bir Maratonun düzenlenmesi en büyük dileğimiz." şeklinde konuştu. - ERZURUM