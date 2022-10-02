Spor Toto 1'inci Lig'de 6 maç sonunda 2 puan toplayıp ligin dibine demir atan Altaş Denizlispor , milli aranın ardından yarın Erzurumspor FK deplasmanında terleyecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Konuk yeşil-siyahlılarda tedavileri süren Djedje, Oğuz, Özer ve Mayi mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Mesut Bakkal , Erzurumspor deplasmanında mutlak galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Ne yazık ki sezona kötü başladık. Milli maç arasında iyi çalıştık. Erzurum'da ilk galibiyetimizi alacağımıza inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Erzurum spor: Denizlispor Erzurum'da siftah peşinde - Son Dakika

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