Erzurum spor: Denizlispor Erzurum'da siftah peşinde - Son Dakika
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Erzurum spor: Denizlispor Erzurum'da siftah peşinde

02.10.2022 12:01
Erzurum spor: Denizlispor Erzurum'da siftah peşinde

Erzurum haberler... Spor Toto 1'inci Lig'de 6 maç sonunda 2 puan toplayıp ligin dibine demir atan Altaş Denizlispor, milli aranın ardından yarın Erzurumspor FK deplasmanında terleyecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de 6 maç sonunda 2 puan toplayıp ligin dibine demir atan Altaş Denizlispor, milli aranın ardından yarın Erzurumspor FK deplasmanında terleyecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Konuk yeşil-siyahlılarda tedavileri süren Djedje, Oğuz, Özer ve Mayi mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Mesut Bakkal, Erzurumspor deplasmanında mutlak galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Ne yazık ki sezona kötü başladık. Milli maç arasında iyi çalıştık. Erzurum'da ilk galibiyetimizi alacağımıza inanıyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Erzurum spor: Denizlispor Erzurum'da siftah peşinde - Son Dakika

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