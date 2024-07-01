Erzurum Teknik Üniversitesi Milli Sporcusu Muhammed Ali Demirel, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika
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Erzurum Teknik Üniversitesi Milli Sporcusu Muhammed Ali Demirel, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı

Erzurum Teknik Üniversitesi Milli Sporcusu Muhammed Ali Demirel, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları\'na katılmaya hak kazandı

Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) Milli Sporcusu Muhammed Ali Demirel, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından hazırlanan Olimpik Sıralama Listesine girdi ve Fransa'da düzenlenecek olan 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 66 kiloda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Muhammed Ali'yi tebrik ederek, Paris'te ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesini ve altın madalya kazanarak dönmesini diledi.

01.07.2024 14:13
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Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) Milli Sporcusu Muhammed Ali Demirel, Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından hazırlanan Olimpik Sıralama Listesine giren ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 2. sınıf öğrencisi Muhammed Ali Demirel, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 66 kiloda ülkemizi temsil edecek.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Milli Sporcuyu tebrik ederek: "Muhammed Ali geçtiğimiz Nisan ayında Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'te düzenlenen Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'ndan gümüş madalya ile ülkemize dönmüş ve bizleri ziyadesiyle mutlu etmişti. Ondan beklentimiz büyük. İnşallah Paris'te ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek ve altın madalyayı kazanarak dönecek. Bu vesileyle bir kez daha Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek tüm sporcularımıza gönülden başarılar diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurum Teknik Üniversitesi Milli Sporcusu Muhammed Ali Demirel, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Teknik Üniversitesi Milli Sporcusu Muhammed Ali Demirel, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika
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