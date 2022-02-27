Ankaragücü'ne Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 1-0 mağlup olan Erzurumspor'da kaptan Aykut Demir'in karşılaşma öncesindeki hareketi büyük tepki çekti.
Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya "Savaşa hayır" tişörtleri giyerek tepki gösteren Erzurumsporlu futbolculara takım kaptanı Aykut Demir katılmadı. "Savaşa hayır" tişörtü giymeyen deneyimli futbolcuya sosyal medyada tepki yağdı.
Son Dakika › Spor › Erzurumlu futbolcu 'Savaşa hayır' yazılı tişörtü giymeyi reddetti! Sosyal medyada tepkiler büyüyor - Son Dakika