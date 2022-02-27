Erzurumlu futbolcu "Savaşa hayır" yazılı tişörtü giymeyi reddetti! Sosyal medyada tepkiler büyüyor - Son Dakika
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Erzurumlu futbolcu "Savaşa hayır" yazılı tişörtü giymeyi reddetti! Sosyal medyada tepkiler büyüyor

27.02.2022 20:23

MKE Ankaragücü'yle karşılaşan Erzurumluspor'da Aykut Demir hariç tüm takım "Savaşa hayır" tişörtleriyle sahaya çıktı. Kaptan Aykut Demir'in tişörtü giymemesi tepki çekti.

Ankaragücü'ne Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 1-0 mağlup olan Erzurumspor'da kaptan Aykut Demir'in karşılaşma öncesindeki hareketi büyük tepki çekti.

"SAVAŞA HAYIR" DEMEDİ

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya "Savaşa hayır" tişörtleri giyerek tepki gösteren Erzurumsporlu futbolculara takım kaptanı Aykut Demir katılmadı. "Savaşa hayır" tişörtü giymeyen deneyimli futbolcuya sosyal medyada tepki yağdı.

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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı) BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü maçının ardından BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Aykut Demir, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumlu futbolcu 'Savaşa hayır' yazılı tişörtü giymeyi reddetti! Sosyal medyada tepkiler büyüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurumlu futbolcu "Savaşa hayır" yazılı tişörtü giymeyi reddetti! Sosyal medyada tepkiler büyüyor - Son Dakika
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