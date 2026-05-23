Erzurumlu Taekwondo Sporcuları Bronz Madalya Kazandı

23.05.2026 09:22
Erzurum'da düzenlenen şampiyonada, 4 sporcu ile 2 bronz madalya elde edildi.

Erzurum'da düzenlenen Okullar Arası Türkiye Taekwondo Şampiyonası'na katılan Erzurumlu sporcular, kısıtlı imkanlarla hazırlandıkları organizasyondan 2 bronz madalya ile döndü.

Şampiyonaya 4 sporcu ile katılan ekipte, Hüseyin Alperen Özpolat, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu adına mücadele ettiği 45 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

53 kilogram kategorisinde mücadele eden Taha Çodur ise Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu adına çıktığı müsabakalarda Türkiye üçüncülüğü elde ederek bronz madalya kazandı. Şampiyonaya katılan takımın antrenörlüğünü Alpaslan Erdik yaptı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzurum, Eğitim, Spor, Son Dakika

