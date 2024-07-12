Erzurumspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ilk etap kampını tamamladı - Son Dakika
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Erzurumspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ilk etap kampını tamamladı

Erzurumspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ilk etap kampını tamamladı

Erzurumspor, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirdiği son antrenmanla 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı. Takım, 15 Temmuz Pazartesi günü 2. etap kamp çalışmalarına başlayacak. Ayrıca, iç transferde de gelişmeler yaşanıyor ve başarılı futbolcu Celal Hanalp'la 1 yıllık sözleşme imzalandı.

12.07.2024 10:59
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Erzurumspor, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında sürdürdüğü 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde 1 Temmuz Pazartesi günü Erzurumspor Tesislerinde hazırlıklarına başlayan mavi-beyazlı ekip, gerçekleştirdiği son antrenmanla ilk hazırlık kampını noktaladı. Erzurumspor 15 Temmuz Pazartesi günü Erzurumspor Tesislerinde toplanarak saat 17.00'da gerçekleştireceği antrenmanla 2. etap kamp çalışmalarına başlayacak.

Celal Hanalp ile el sıkıştılar

Bu arada Erzurumspor'da iç transferde de gelişmeler yaşanmaya ve imzalar atılmaya devam ediliyor. 3 sezondur mavi-beyazlı formayı giyen başarılı futbolcu Celal Hanalp'la da sözleşme imzalandı. Erzurumspor Tesislerinde Kulüp Başkanı Ahmet Dal'ın katılımıyla futbolcu Celal Hanalp ile 1 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Celal Hanalp yaptığı açıklamada; "Mavi-Beyazlı formamız altında Erzurumsporumuzun efsaneleri arasına girmeyi ve bu şanlı forma altında nice başarılara imza atmak istiyorum" dedi.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal imza töreninde yaptığı konuşmada "Celal kardeşimiz takımımız için önemli bir oyuncu. Gerek çalışkanlığı gerek saha içindeki özverisi ile bizi her zaman mutlu etmiştir. Hem kulübümüze hem de Celal Hanalp kardeşimize güzel bir sezon olmasını diliyorum." Futbolcumuz Celal Hanalp'a bir kez daha hoşgeldin diyor, şanlı formamız altında sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Hakan Kutlu, 15 Temmuz, Erzurum, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ilk etap kampını tamamladı - Son Dakika

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