Erzurumspor 2026-2027 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurumspor 2026-2027 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

06.07.2026 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor FK, Palandöken'de farklı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına devam ediyor.

Mavi-beyazlı ekip, Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah koordinasyon, denge, pas ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Futbolcular, öğleden sonra ise koordineli ısınmanın ardından kalesiz geniş alan oyunu ve çift kale maçla günü tamamladı.

Erzurumspor FK, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

Erzurumspor Kulübü, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor 2026-2027 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi’nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını getireceğim Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi'nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını getireceğim
ABD Başkanı Trump’ın NATO programı belli oldu ABD Başkanı Trump'ın NATO programı belli oldu
Zonguldak’ta yasağa rağmen denize girenleri “insan zinciri“ kurtardı Zonguldak'ta yasağa rağmen denize girenleri "insan zinciri" kurtardı
Trump “Patronun kim olduğunu biliyor” dedi, Netanyahu’dan yanıt geldi Trump “Patronun kim olduğunu biliyor” dedi, Netanyahu’dan yanıt geldi
Cristiano Ronaldo’dan gazetecilere fırça Cristiano Ronaldo'dan gazetecilere fırça
Ukrayna’nın dron Putin’i harekete geçirdi, lüks yatını güvenlikli limana kaçırıyor Ukrayna'nın dron Putin'i harekete geçirdi, lüks yatını güvenlikli limana kaçırıyor

19:35
AK Parti Afyonkarahisar’da iki istifa birden
AK Parti Afyonkarahisar'da iki istifa birden
19:34
FIFA Başkanı Infantino’dan Balogun kararı hakkında çok konuşulacak sözler
FIFA Başkanı Infantino'dan Balogun kararı hakkında çok konuşulacak sözler
18:31
Trump’tan “kırmızı kart“ itirafı
Trump'tan "kırmızı kart" itirafı
17:48
Avcılar’da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı
Avcılar'da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı
17:46
Trump’ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa’ya indi, hemen çay ikram edildi
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi
17:27
Trump’tan İran’a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
Trump'tan İran'a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 19:50:55. #.0.3#
SON DAKİKA: Erzurumspor 2026-2027 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.