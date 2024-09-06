Erzurumspor'dan 7 Yeni Transfer - Son Dakika
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Erzurumspor'dan 7 Yeni Transfer

Trendyol 1. Lig Takımları'ndan Erzurumspor, transfer çalışmalarını sürdürerek 7 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Altyapıdan Muhammet Taha Ağdağ ve Ömer Arda Kara'yla 3 yıllık, Trabzonspor'dan Kağan Moradaoğlu ile 2 yıllık, FC Viktoria Köln U19 takımından Kerim Taşkale ve MSV Duisburg U19 takımından Emre Çil ile 2 yıllık, Bodrumspor'dan Koray Kılınç ile 2 yıllık ve Çaykur Rizespor'dan Okechukwu Azubuike ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

06.09.2024 12:04
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Trendyol 1. Lig Takımları'ndan Erzurumspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Mavi-beyazlı kulüp, 7 oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Erzurumspor, altyapıdan Muhammet Taha Ağdağ ve Ömer Arda Kara'yla 3 yıllık, Trabzonspor'dan genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu ile 2 yıllık, FC Viktoria Köln U19 takımından Kerim Taşkale ve MSV Duisburg U19 takımından Emre Çil ile 2 yıllık, Bodrumspor'dan Koray Kılınç ile 2 yıllık ve son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Okechukwu Azubuike ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Erzurumspor FK tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza Erzurumspor ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor'dan 7 Yeni Transfer - Son Dakika

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