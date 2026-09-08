Erzurumspor Başkanı Sekmen: Takımımızın arkasında duralım

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Süper Lig'de mücadele eden Erzurumspor'a yönelik eleştirilere tepki göstererek, "Yenmek de var, yenilmek de var. Takımımızın arkasında duralım" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 2. Etap traktör arkası yangın söndürme tanker dağıtım töreninde yaptığı konuşmada kulübe yönelik eleştiriler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Takımın hep birlikte sahiplenilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Sekmen, taraftarlara birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

"Bu takım bizim, hep beraber sahip çıkacağız"

Eleştirilerin dozuna dikkat çeken Başkan Sekmen, "Erzurumsporumuz Süper Lig'de. Bakıyorum, bazı eleştiriler oluyor. Bazı vatandaşlarımız, olabilir eleştiri yapabiliriz ama bu takım bizim. Hep beraber sahip çıkacağız. Bir bilet alıp katkı sağlayacağız. Bir katkı yapmadan, daha yeni başlamış, fazla destek de verilmeden onu budamaya uğraşıyoruz. Yapmayalım. Bunu yapanlar için söylüyorum. Yapmayalım, hep beraber destek verelim" ifadelerini kullandı.

"Yenilse bile takımımızın yanında olmamız lazım"

Futbolda her türlü sonucun normal karşılanması gerektiğini belirten Sekmen, "Zaman zaman yenilebilir, zaman zaman da galip gelebilir. İnşallah galip geleceğimiz daha çok olur. Ama şunu bilelim ki bu spordur. Yenmek de var, yenilmek de var. Nasıl başarı sağlayıp kulübe çıktıysak burada da takımımızın yenilse bile yanında olmamız lazım" diye konuştu.

"Transfer mevsimi kapandı"

Takımın mevcut kadroyla yola devam edeceğini hatırlatan Başkan Sekmen, açıklamasını şöyle tamamladı: "Aynı sporcularla, aynı futbolcularla bu sezonu devam ettireceğiz. Şu anda transfer mevsimi kapandı. Onun için takımımızı kötülemeyelim, takımımızın arkasında duralım. Kulüp başkanımızın ve yönetiminin arkasında duralım. Onları destekleyelim. Onları böyle toplum önünde olmayacak şekilde eleştirir, yerden yere vurursak biz bunu kimle yürüteceğiz? Onun için bunu buradan hatırlatıyorum ve bu hatayı yapan kardeşlerimize de hatırlatıyorum."