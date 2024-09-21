Erzurumspor, Esenler Erokspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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Spor

Erzurumspor, Esenler Erokspor'u 2-0 Yendi

Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, takımının üstü oyununu ve başarılı performansını övdü.

21.09.2024 03:20
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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, rakipleri karşısında üstün bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Hakan Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Oyun olarak her hafta üzerine koyarak yollarına devam ettiklerini ifade eden Kutlu, "Çok sayıda pozisyona girdik ve bana göre bir tane daha verilmeyen golümüz var. Geçen hafta da Gençlerbirliği maçında çok iyi oynayıp şanssız bir mağlubiyet yaşadık. Yüzde 68'e yakın topla oynama, 8 korner ve rakibe verilen bir korner vardı. Kaçırdığımız fırsatlar vardı ama takımın üstüne koyduğunu ben görmüştüm. Bugün de aynı şekilde oldu." diye konuştu.

Kutlu, yapılan transferleri takıma daha çok katkı sağlayacağını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni aldığımız oyuncuların antrenman eksikleri var çünkü takımda değil, serbest oyunculardı. Antrenman ve maç yaptıkça daha da üzerine koyacakların düşünüyorum. Bugün gerçekten ilk yarının son 15 dakikası hariç yine oyun üstünlüğü bizdeydi. Oyuncularım futbol adına güzel şeyler ortaya koydu. Saha duruşları, davranışları, camiayı sahiplenmeleri, arkadaşlıkları bizim için çok önemli. Hepsine teşekkür ediyorum."

Altıparmak: "İki devreli bir maç oynadık"

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da maçta son vuruşlarda etkili olamadıklarını dile getirdi.

Galibiyetten dolayı rakiplerini tebrik eden Altıparmak, şunları kaydetti:

"İki devreli bir maç oynadık. Özellikle gole kadar ki bölüm ve sonrası. İlk yarı zaten istediğimiz gibi oyunu yönlendirdik. İlk yarı 3-0 önde girmemiz lazımdı. Erzurumspor'un arka taraftaki zaaflarını biliyorduk. Çabuk oyuncularla aslında pozisyonları iyi değerlendirdik ama topu içeri sokamadık. İkinci yarı üzerimize geleceklerini biliyorduk. Kişisel bir hatadan dolayı gol yedik. Ondan sonra 3 santraforla oynamaya çalıştık ama Erzurumspor'un en iyi olduğu yer olan yan toptan bir gol daha yedik ve maçı kaybettik. Erzurumspor'u tebrik ediyorum. Maçı sonuna kadar bırakmadılar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Erzurumspor, Esenler Erokspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika

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