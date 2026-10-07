Erzurumspor FK, Alanyaspor deplasmanı hazırlığını Belek'te sürdürdü - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Alanyaspor deplasmanı hazırlığını Belek'te sürdürdü

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Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Antalya'nın Belek ilçesinde sürdürdü. Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda pas, koşu ve taktik çalışma yapılırken hazırlıklara yarın devam edilecek.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre mavi-beyazlı ekip, Antalya'nın Belek ilçesinde konakladıkları otelin antrenman sahasında teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana ısınmayla başladı.

Futbolcular, daha sonra pas, koşu ve taktik çalışma yaptı.

Mavi-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Erzurumspor FK ile Alanyaspor 10 Ekim Cumartesi günü Alanya Oba Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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