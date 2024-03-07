Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Erzurumspor FK, maçın hazırlıklarına devam etti.
Geçtiğimiz hafta sahasında karşılaştığı Kocaelispor ile 0-0 berabere kalan Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde oynadığı 25 maçta aldığı 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle puan cetvelinde 31 puanla 10. sırada yer alan mavi-beyazlı takım, ligin 26. haftasında 10 Mart Pazar günü saat 13.30'da Aktepe Stadı'nda karşı karşıya geleceği Ankara Keçiörengücü ise ligde aldığı 31 puanla 11. sırada bulunuyor.
Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Ankara Keçiörengücü müsabakasının kendileri için hayati önem taşıdığını ve mutlak 3 puan hedeflerinin olduğunu ifade etti. - ERZURUM
Son Dakika › Spor › Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
SUBÜ öğrencileri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park'ta düzenlenen etkinlikte yükseklik korkularıyla yüzleşti ve problem çözme yeteneklerini test etti.
Kayseri Erciyes A.Ş. ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından organize edilen Erciyes Türksoy Kupası, Türk dünyasından genç kayak sporcularını zirvede bir araya getirdi. 7 ülkeden sporcular kıyasıya mücadele etti.
Nilüfer'i 25 yıldır yönetenlerin ilçedeki tüm yeşil alanları gasp ettiğini ve birilerine peşkeş çektiğini ifade eden Cumhur İttifakı Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak; "Nilüfer'deki hiçbir yeşil alanın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Yunanistan'da Peristeri'ye yenildi. Başantrenör Ufuk Sarıca, maçın son saniyesine kadar kazanabilecekleri bir maç olduğunu ancak kötü tercihlerin galibiyeti engellediğini söyledi. Pınar Karşıyaka'nın gruptan çıkma şansı azaldı.
Kayseri Süper Amatör Küme'de A Grubu'nu lider tamamlayan Yahyalıspor, Play-Off maçlarında başarılı olarak şampiyon oldu ve Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Teknik heyet ve futbolcular, BAL vizesi almanın mutluluğunu yaşıyor.
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Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç'ın destekleriyle ilk kez katıldıkları Taekwondo Yıldızlar Şampiyonası'nda başarılı olan Tomarzalı gençler, antrenörleri Umut Özdemir'in açıklamalarıyla birlikte dereceleriyle döndü. Özdemir, Tomarza'da olimpiyat şampiyonları yetiştirmeyi hedeflediklerini ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak vatansever, ahlaklı ve bayrak sevdalısı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanık, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera'nın da ifade vereceği duruşmada hakim karşısına çıkacak. Sanıklar hakkında 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, Somaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puan kazandı ve play-off hattına girmeyi başardı. Teknik Direktör Yılmaz Vural, takımını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı ve Denizlispor maçının hazırlıklarına başlanması talimatını verdi.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Adana İl Temsilcisi Şendağ Öztoprak, otomobil sporlarına hemcinslerinin daha fazla ilgi göstermesi için çalışmalar yapıyor. Öztoprak, kadın sürücülerin olmadığı bazı yarışmalarda erkeklerle yarışarak dereceler elde etmiş ve TOSFED Adana İl Temsilcisi olduktan sonra otomobil sporlarını kadınlara aşılamak için eğitimler düzenlemeye başlamıştır. Öztoprak, Adana'da bir yarış pistinin olmayışını gidermek ve kadın sporcu sayısını arttırmak için çalışmalarını sürdürmektedir.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda İran ile berabere kalarak çeyrek finale çıkan A Milli Erkek Futsal Takımı, şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Türkiye, grup maçlarını 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlikle tamamlayarak en iyi üçüncüler arasında yer aldı. Takımın hedefi şampiyonluk ve her maça final havasında çıkacaklarını belirtiyorlar.
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