Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Erzurumspor FK, maçın hazırlıklarına devam etti.

Geçtiğimiz hafta sahasında karşılaştığı Kocaelispor ile 0-0 berabere kalan Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde oynadığı 25 maçta aldığı 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle puan cetvelinde 31 puanla 10. sırada yer alan mavi-beyazlı takım, ligin 26. haftasında 10 Mart Pazar günü saat 13.30'da Aktepe Stadı'nda karşı karşıya geleceği Ankara Keçiörengücü ise ligde aldığı 31 puanla 11. sırada bulunuyor.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Ankara Keçiörengücü müsabakasının kendileri için hayati önem taşıdığını ve mutlak 3 puan hedeflerinin olduğunu ifade etti. - ERZURUM