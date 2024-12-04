Erzurumspor FK, Ayvalıkgücü Belediyespor\'u Geçerek Turu Geçti

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Erzurumspor FK, 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Hakemler: Burak Olcar, M. Ali Doğan, Mehmet Akpınar
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş (Kağan Moradaoğlu dk. 63), Gökhan Akkan, Cengizhan Bayrak, Yakup Kırtay, Özgür Sert (Muhammet Taha Ağdağ dk. 77), Furkan Özhan (Emre Cil dk. 90), Süleyman Enes Karakaş, Mustafa Fettahoğlu, Toni Tasev, Koray Kılınç, Celal Hanalp (Ömer Arda Kara dk. 63)
Yedekler: Orhan Ovacıklı, Batuhan Artarslan, Sefa Akgün, Giovanni Crociata, Azubuike Okechukwu, Streli Mamba
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Ayvalıkgücü Belediyespor: Deniz Çörtlen, Enes Filiz, Serhat Hürriyet, Fatih Mert Çırtlık (Malik Kansu dk. 59), Yavuz Selim Taşer (Enes Eriş dk. 77), Celil Çelikel (Mehmet Aygören dk. 59), Kubilay Serbest (Reha Akkan dk. 63 (Öztürk Ünlüler dk. 77), Semih Kayan, Melih Turğut, Emirhan Boz, Deniz Cebeci
Yedekler: Erimcan Özen, Öztürk Ünlüler, Kaan Ün, Ömer Bayram, Burak Can
Teknik Direktör: Mehmet Yıkılmazdağ
Goller: Furkan Özhan (dk. 4), Toni Tasev dk. 28), Koray Kılınç (dk. 53 pen.) (Erzurumspor FK), Celil Çelikel (dk. 6), Deniz Cebeci (dk. 85 pen) (Ayvalıkgücü Belediyespor)
Sarı kart: Yavuz Selim Taşer (Ayvalıkgücü Belediyespor) - ERZURUM
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