Erzurumspor FK, Belek'te Serkan Özbalta yönetiminde taktik çalıştı - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Belek'te Serkan Özbalta yönetiminde taktik çalıştı

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Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlığını Belek'te sürdürdü. Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda pas, koşu ve taktik çalışmaları yapıldı; hazırlıklar yarın sürecek.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mavi-beyazlı ekip, Antalya'nın Belek ilçesinde konakladıkları bir otelin antrenman sahasında teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana ısınmayla başladı.

Futbolcular, daha sonra pas, koşu ve taktik çalışmaları yaptı.

Erzurumspor FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
Erzurumspor KulübüTrendyol Süper LigAlanyasporFutbolSporSon Dakika

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