Erzurumspor FK\'dan Azerbaycanlı Forvet Alımı

Süper Lig ekibi Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında Azerbaycanlı santrfor Nariman Akhundzada'yı bir yıllığna kadrosuna kattı. 22 yaşındaki futbolcunun transferiyle birlikte Akhundzada, Erzurumspor FK forması giyen ikinci Azerbaycanlı futbolcu oldu.

Kariyerinde Karabağ ve MLS ekiplerinden Columbus Crew formaları giyen Akhundzada, özellikle Karabağ'daki performansıyla dikkat çekti. Azerbaycanlı futbolcu, Karabağ formasıyla 126 resmi karşılaşmada 35 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.

Daha önce Ufuk Budak forma giydi

Akhundzada, Erzurumspor FK tarihinde forma giyen ikinci Azerbaycanlı oyuncu olarak kayıtlara geçti. Mavi-beyazlı ekipte daha önce Ufuk Budak, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında forma giydi. Azerbaycanlı savunma oyuncusu, Erzurumspor FK formasıyla lig ve kupa müsabakalarında toplam 44 karşılaşmada görev yaptı.