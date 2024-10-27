Erzurumspor FK'dan Net Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erzurumspor FK'dan Net Galibiyet

Erzurumspor FK\'dan Net Galibiyet

Erzurumspor, Keçiörengücü'nü 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürüyor. Her iki teknik direktör maçı değerlendirdi.

27.10.2024 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK'nn sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, "Erzurumspor'u tebrik etmek istiyorum. İyi bir skor, iyi bir oyun ve net bir galibiyet aldılar. Bizim açımızdan maçı değerlendirecek olursak, aslında çok şey planlamıştık. Çok arzuladığımız bir maçtı. Sonuçta Erzurum'un iç sahada kusursuz bir istatistiği vardı ve biz belki ilk takım olmak istiyorduk. Bunun için hafta içinde çalışmalarımızı yaptık, hazırlandık. Ama maçın başlama düdüğüyle ve özellikle birinci golün oluş tarzı ikinci golün oluşum şekli bizim adımıza tabii ki çok kötü ve bu takımın bir şekilde moralini çok bozdu diyebilirim. Hiçbir zaman bunu net bir şekilde söylemem gerekiyor. Maça ortak olamadık. Erzurumspor bize her anlamda üstünlüğü sağladığını söyleyebilirim. Neticesinde çok net bir skor bularak iki golde ikincilere penaltıdan olsa bile net bir oyun, net bir skor elde ettiler. Bize yakışmadı. Dediğim gibi hiçbir şeyi sahada yapamadık. İstediklerimizi yansıtamadık ama oyuncularıma şunu söyledim; bir tane maç kaybettik. 4-0 kaybettik. Bana göre 1-0 kaybedeceğimize bir tane maç 4-0 kaybedelim ve artık cumartesi günü ilk sahamızdaki maça bakalım. Ona konsantre olalım. Çünkü burada artık yapacak bir işimiz yok. Dersler çıkartıp bütün odak noktamız gelecek hafta Çorum maçı olması lazım. Ama tekrardan söylüyorum, Erzurumspor'u tebrik ediyorum. Kendi adımıza da üzücü bir akşam. İnşallah doğru dersleri çıkartıp böyle silik bir görüntü tekrar sahaya yansıtmayız" diye konuştu.

Hakan Kutlu: "Hedefimiz iyi futbol"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten maçın başından sonuna kadar rakibe üstünlüğü kabul ettirip, attığımız kadar da kaçırdık. Rakibe de gol pozisyonu vermedik. Keçiören çok önemli bir takım. Saha içi organizasyon olan bir takım. Zaman zaman beşli oynuyor. Zaman zaman dörtlü oynuyor. İkisine de çalışmıştık hafta içinde. Dörtlü başladılar. Sonra beşliye döndüler. Ama oyuncularım gerçekten çok özverili bir şekilde oyunu tamamladılar. Maçtan önce ligde alınan sonuçlar tabii maçın stresini biraz daha artırdı. Haftayı lider bitireceğimiz bir maçtı. Maçın belli bölümlerinde özellikle maçın ilk 20 dakikası bir sıfırdan sonra hani skor koruma telaşına liderlik olma telaşına düştük. Bir 10 dakika 15 dakika. Ama ikinci gol bizi rahatlattı. Daha sonra pozisyonlarımız var takımımızı tebrik ediyorum. Taraftarımızı tebrik ediyorum. Yönetimimizi, başkanımızı herkesi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. İnşallah şimdi bir gün dinleneceğiz. Yarın bir günlük bir iznimiz var. Daha sonra Amedspor maçına aynı ciddiyetle aynı hazırlanmak istiyoruz. Bizim hedefimiz iyi futbol oynamak. Şehrimize her gittiğimiz yerde iyi temsil etmek. Elimizden gelen her şeyi sahaya yansıtmak. Tabii bunun en başından gelmek lazım bugünlere. İki yıl önce biz bir iki buçuk yıl önce göreve başladığımızda çok sıkıntılı bir süreç. Sahası depremden ötürü kapanmış. Şehir şehir gezmiş. Şehrine gelememiş taraftarından mahrum. Bir şekilde ayakta kalmayı başarmış. Ondan sonraki sene transfer yasağı devam etmiş. Ayrılan futbolcular olmuş. Yine taraftarından mahrum, içeride oynuyoruz ama sadece iki tribün açık. Büyük zorluklar, büyük badireler atlatıp şükür ki bu sene transferimiz açık lige başlamak bizim açımızdan çok önemliydi. Geldiğimiz yer de çok önemli. Hani geçmişten bugüne geldiğimiz yer çok önemli. Onun için burayı koruyabilme çok önemli. Burası çok değerli bir yer. İnşallah sezon sonuna kadar çıkımızı devam ettiririz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Trendyol, erzurum, Futbol, Ankara, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor FK'dan Net Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 05:17:54. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurumspor FK'dan Net Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.