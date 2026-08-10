Erzurumspor FK Hazırlıklara Başladı
Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetleri maçı için antrenmanlara başladı.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, Amer Spor Faaliyetleri maçının hazırlıklarına başladı.
Mavi-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda, futbolcular ısınma, pas ve koşu çalışması yaptı.
Erzurumspor FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Amed Sportif Faaliyetleri hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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