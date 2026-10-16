Erzurumspor FK ile Eyüpspor, Süper Lig'de yarın ilk kez karşı karşıya gelecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurumspor FK ile Eyüpspor, Süper Lig'de yarın ilk kez karşı karşıya gelecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurumspor FK ile Eyüpspor, Süper Lig\'de yarın ilk kez karşı karşıya gelecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK, yarın saat 13.30'da Erzurum'da Eyüpspor'u ağırlayacak. Ligde ilk kez rakip olacak iki takımdan Erzurumspor 8 puanla 14., Eyüpspor 3 puanla son sırada; Eyüpspor'da Abdullahi kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edecek Erzurumspor FK, rakibiyle ilk kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK ile Eyüpspor, yarın saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde mavi-beyazlılar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 8 puanla 14. sırada bulunuyor. Eflatun-sarılılar ise 1 galibiyet,6 mağlubiyetle aldığı 3 puanla son sırada yer alıyor.

Erzurumspor FK ligde son oynadığı maçta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kalırken, Eyüpspor ise sahasında Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu.

Rekabette Eyüpspor üstün

Erzurumspor FK ile Eyüpspor daha önce Trendyol 1. Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerin 3'ünü Eyüpspor kazanırken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bir mücadeleyi ise Erzurumspor FK kazandı. İki takım arasındaki 6 maçta Eyüpspor rakip fileleri 10 kez havalandırırken, Erzurumspor FK 3 gol kaydetti.

Erzurum'daki maçlarda da Eyüpspor üstün

İki takım arasında Erzurum'da oynanan 3 karşılaşmada Eyüpspor 2 galibiyet elde ederken, 1 mücadele beraberlikle tamamlandı. Erzurum'da oynanan söz konusu maçlarda ev sahibi ekip Eyüpspor filelerine 1 gol gönderirken, İstanbul temsilcisi 6 golle karşılık verdi.

Eyüpspor'da Abdullahi cezalı

Karşılaşma öncesinde Eyüpspor'un 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncusu Ahmed Abdullahi, kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Erzurumspor FK'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

Erdem Mertoğlu düdük çalacak

Erzurumspor FK ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmayı Erdem Mertoğlu yönetecek. Mertoğlu'nun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yücel Büyük olacak.

Kaynak: İHA
Erzurumspor KulübüTrendyol Süper LigEyüpsporErzurumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Murda, Melisa Döngel ile aşkını ilan etti Ünlü rapçi Murda, Melisa Döngel ile aşkını ilan etti
Zabıta baskınında akılalmaz savunma Tarihi geçmiş ürünleri yedi Zabıta baskınında akılalmaz savunma! Tarihi geçmiş ürünleri yedi
Eşref Saral’a silahlı saldırı Eşref Saral'a silahlı saldırı
52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi 52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi
Nihat Kahveci, 6-0’lık tarihi facia sonrası Fenerbahçeli yıldızı alkışladı: Helal olsun lan sana Nihat Kahveci, 6-0'lık tarihi facia sonrası Fenerbahçeli yıldızı alkışladı: Helal olsun lan sana
60’tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu Türk şekerleme devi iflas etti 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu! Türk şekerleme devi iflas etti
Jhon Duran’ın yıldızlaştığı gecede Benfica 4 golle galip Jhon Duran'ın yıldızlaştığı gecede Benfica 4 golle galip
09:40
Galatasaray’dan Richarlison bombası Tottenham ile pazarlık başladı
Galatasaray'dan Richarlison bombası! Tottenham ile pazarlık başladı
09:12
Fahrettin Koca’dan Beşiktaş’ın zaferine olay yorum
Fahrettin Koca'dan Beşiktaş'ın zaferine olay yorum
08:59
Beşiktaş ve Trabzonspor’dan çifte zafer UEFA ülke puanı güncellendi
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan çifte zafer! UEFA ülke puanı güncellendi
08:37
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
07:44
ABD’de ilkokula silahlı saldırı En az 5 kişi hayatını kaybetti
ABD’de ilkokula silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti
07:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
06:48
ABD’de seçim öncesi gizemli mektuplar FBI devrede
ABD'de seçim öncesi gizemli mektuplar! FBI devrede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 09:50:45. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurumspor FK ile Eyüpspor, Süper Lig'de yarın ilk kez karşı karşıya gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei