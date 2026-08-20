Erzurumspor FK, İlk Portekizli Oyuncusunu Kadrosuna Kattı - Son Dakika
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Erzurumspor FK, İlk Portekizli Oyuncusunu Kadrosuna Kattı

Erzurumspor FK, İlk Portekizli Oyuncusunu Kadrosuna Kattı
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Miguel Cardoso, Erzurumspor FK ile 2 yıllık sözleşme imzaladı, takımın ilk Portekizli futbolcusu oldu.

Erzurumspor FK'nın 2 yıllığına kadrosuna kattığı Miguel Cardoso, mavi-beyazlıların ilk Portekizli futbolcusu olacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Miguel Cardoso, Erzurumspor FK ile 2 yıllık mukavele imzaladı.

Kariyerinde Deportivo, Uniao Madeira, Tondela, Dinamo Moskova, Tambov, Belenenses ve Kayserispor formaları giyen Cardoso, Kayserispor'da Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 166 karşılaşmada 27 gol ve 29 asist kaydetti.

Erzurum temsilcisinin ilk Portekizli futbolcusu olan Cardoso ile birlikte de mavi-beyazlılarda 47 farklı ülkeden oyuncu top koşturmuş olacak.

Kaynak: İHA

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