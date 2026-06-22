Erzurumspor FK\'nın Harcama Limiti Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Erzurumspor FK için 893 milyon 261 bin 956 TL harcama limiti belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihli toplantısında 2026-2027 sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, açıklanan rakamlara göre Amedspor ve Çorum FK ile aynı harcama limitine sahip oldu. Mavi-beyazlılar, için 893 milyon 261 bin 956 TL harcama limiti açıklandı.

TFF'nin açıkladığı verilere göre Erzurumspor FK'nın harcama limiti, Süper Lig'e yeni yükselen kulüpler için uygulanan hesaplama yöntemi doğrultusunda oluşturuldu. Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'na göre bir önceki sezon Süper Lig'de yer almayan ekiplerin limitleri, belirlenen kriterler çerçevesinde hesaplanıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Erzurumspor FK'da açıklanan 893 milyon 261 bin 956 TL'lik limit, kulübün yeni sezonda yapacağı kadro planlaması açısından önemli bir referans olacak. Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen mavi-beyazlı ekip, belirlenen finansal sınırlar içerisinde transfer çalışmalarını sürdürecek. - ERZURUM