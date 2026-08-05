Erzurumspor FK'nın Kaptanları 5. Yılını Doldurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurumspor FK'nın Kaptanları 5. Yılını Doldurdu

Erzurumspor FK\'nın Kaptanları 5. Yılını Doldurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Yumlu ve Orhan Ovacıklı, Erzurumspor FK'da 5 yılı geride bırakarak istikrarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nın takım kaptanları Mustafa Yumlu ile Orhan Ovacıklı, mavi-beyazlı kulüpte istikrarla dolu 5 yılı geride bıraktı. 5 Ağustos 2021 tarihinde Erzurumspor FK ile ilk resmi sözleşmelerini imzalayarak takıma dahil olan iki tecrübeli futbolcu, bugün itibarıyla kulüpteki 5'inci yıllarını doldurdu.

Bandırmaspor'dan transfer edilen Orhan Ovacıklı ile Denizlispor'dan kadroya katılan Mustafa Yumlu, 5 Ağustos 2021 tarihinde Erzurumspor FK ile ilk resmi sözleşmelerini imzaladı.

Orhan Ovacıklı, Erzurumspor FK formasıyla geride kalan 5 sezonda 176 resmi maça çıktı. 15 bin 443 dakika sahada kalan tecrübeli sağ bek, kulüp tarihinin en fazla maça çıkan ve en fazla süre alan oyuncusu konumunda bulunuyor. Ovacıklı, bu maçlarda 3 gol ve 22 asist üretirken, 25 sarı kart gördü. Deneyimli futbolcu kırmızı kart görmedi.

İlk sözleşmesini 31 Mayıs 2023 tarihine kadar imzalayan Ovacıklı'nın kontratı, Erzurumspor FK'nın Süper Lig'e yükselmesinin ardından 2 Temmuz 2026 tarihinde 2027 yılına kadar uzatıldı.

Mustafa Yumlu ise mavi-beyazlı formayla 151 resmi maçta görev aldı. Tecrübeli stoper, 12 bin 708 dakika süre alırken 18 gol ve 10 asist kaydetti. Yumlu, söz konusu karşılaşmalarda 37 sarı ve 2 kırmızı kart gördü. Yumlu aynı zamanda mevcut kadroda Eren Tozlu'nun ardından en fazla gol atan oyuncu konumunda.

5 Ağustos 2021 tarihinde Erzurumspor FK ile ilk sözleşmesini imzalayan Mustafa Yumlu'nun kontratı, 9 Temmuz 2023'te 1+1 yıllık olarak yenilendi. Takımın 2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmesinin ardından, 2 Temmuz 2026'da düzenlenen toplu imza töreninde sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.

Orhan Ovacıklı ile Mustafa Yumlu, Erzurumspor FK'da geçirdikleri 5 sezonda takımın tüm lig mücadelesinde görev aldı. İki futbolcu, transfer yasağının bulunduğu dönemde de kulüpte kalırken, 2025-2026 sezonunda kazanılan Trendyol 1. Lig şampiyonluğunda kadroda yer aldı. Deneyimli kaptanlar 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek Erzurumspor FK'nın kadrosunda yer alacak.

Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Mustafa Yumlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor FK'nın Kaptanları 5. Yılını Doldurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullular dikkat Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak
Kuşadası’nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı Kuşadası'nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı
Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi
Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı inşaat durduruldu Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu
Polisten kaçarken motosikleti ile vali yardımcısına çarpan sürücüye 288 bin TL ceza Polisten kaçarken motosikleti ile vali yardımcısına çarpan sürücüye 288 bin TL ceza
Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır

13:33
Aziz Yıldırım’dan suç duyurusu Savcılığa başvurdu
Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu! Savcılığa başvurdu
13:01
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
12:38
Etimesgut’taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
12:15
Salah karşılamasında ilginç anlar Galatasaray formasını çıkarttırdılar
Salah karşılamasında ilginç anlar! Galatasaray formasını çıkarttırdılar
12:13
Üsküdar Belediyesi’nde olaylı seçim 6 CHP’li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
11:58
12 maddeden oluşan ’Terörsüz Türkiye Yasası’ bugün Meclis’e sunuluyor
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 13:40:28. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurumspor FK'nın Kaptanları 5. Yılını Doldurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.