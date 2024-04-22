Erzurumspor FK Oyuncusu Orhan Ovacıklı, 100. Maçına Çiçeklerle Çıktı

Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü, Hokeyde Fırtına Gibi Esiyor

Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü, Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi salon sezonunda ve İntercity Türkiye Büyük Kadınlar Hokey Şampiyonası'nda şampiyonluk elde ettikten sonra açık alan sezonunda da başarılı bir performans sergiliyor. Takım, oynadığı 3 maçta 14 gol atıp sadece 3 gol yiyerek Türkiye Hokey Süper Ligi açık alan sezonunda final grubuna kalmayı garantiledi. Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü yetkilileri, başarılı performanslarına rağmen hokey sahası eksikliği yaşadıklarını ve Muğla'ya hokey sahası yapılması için destek beklediklerini belirtti.