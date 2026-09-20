Erzurumspor FK, Samsunspor maçında ilk yarıyı Cardoso'nun golüyle 1-0 önde tamamladı - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Samsunspor maçında ilk yarıyı Cardoso'nun golüyle 1-0 önde tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Samsunspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekibin golünü 45. dakikada Cardoso ağlarla buluşturdu.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Murat Şener

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Baiye, Giorbelidze, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren Tozlu

Samsunspor: Okan Kocuk, Tomasson, Guarino, Erakovic, Mendes, Watt, Emre Kılınç, Samed Onur, Celil Yüksel, Jarju, Bayo

Gol: Dk. 45 Cardoso (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 18 Cardoso, Dk. 33 Owusu (Erzurumspor FK)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK-Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Cardoso'nun pasında sol kanatta topla buluşan Mustafa Yumlu'nun ortasında, kaleye yönelen meşin yuvarlak üst kale direğine çarpıp oyun alanına döndükten sonra uzaklaştırıldı.

28. dakikada Gerxhaliu'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Orhan Ovacıklı'nın ortasında, kaleci Okan Kocuk tehlikeyi önledi.

45. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza yayında Owusu'nun şutunda, savunmadan seken top yaşanan karambolün ardından Cardoso'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Erzurumspor FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA
Erzurumspor KulübüTrendyol Süper LigSamsunsporFutbolSporSon Dakika

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