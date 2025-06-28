Erzurumspor FK, Serkan Özbalta ile Anlaştı - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Serkan Özbalta ile Anlaştı

Erzurumspor FK, Serkan Özbalta ile Anlaştı
28.06.2025 09:40
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Erzurumspor, teknik direktör Serkan Özbalta ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Özbalta, göreve başladı.

Erzurumspor FK, Serkan Özbalta ile bir yıllık sözleşme imzaladı ve göreve başladı.

Mavi-beyazlı takım tarafından yapılan açıklamada, "Önceki günlerde prensip anlaşmasına vardığımız Teknik Direktörümüz Serkan Özbalta ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladık. Kulüp Başkanımız Sayın Ahmet Dal'la, Erzurumspor Tesislerimizde bir araya gelen Teknik Direktörümüz Serkan Özbalta son görüşmeyi gerçekleştirdikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayarak, çalışmalarına başladı. Teknik Direktörümüz Serkan Özbalta'nın ekibi; Ziya Akçeken: Yardımcı Antrenör Temel Domaçoğlu: Kaleci Antrenörü Suat Maden: Maç Performans ve Analiz Fatih Aktürk: Atletik Performans Teknik Direktörümüz Serkan Özbalta'ya ve ekibine hoş geldin diyor, büyük Erzurumspor camiamızın çatısı altında başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.

Teknik Direktörü Serkan Özbalta'da Erzurumspor'a ve Erzurum'a gelmiş olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, " Bu şehre ilk giriş yaptığım andan itibaren çok doğru bir karar verdiğimi anladım. Bana gösterilen teveccüh ve ilgi beni mutlu etti. Ahmet Dal başkanımızın bizlere olan yaklaşımı, çok doğru karar verdiğimi net bir şekilde hissettirdi. Erzurum insanı dillere destan, inanılmaz misafirperver bir şehirden bahsediyoruz. Taraftarımız bize inansın, güvensin, sahip çıksın elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve mahcup etmeyeceğiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor FK, Serkan Özbalta ile Anlaştı - Son Dakika

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