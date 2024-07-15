Erzurumspor FK, Süleyman Koç ve Göktuğ Bakırbaş ile sözleşme yeniledi - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Süleyman Koç ve Göktuğ Bakırbaş ile sözleşme yeniledi

Erzurumspor FK, Süleyman Koç ve Göktuğ Bakırbaş ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Ahmet Dal, imza töreninde futbolculara başarılar diledi.

15.07.2024 17:53
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Süleyman Koç ve Göktuğ Bakırbaş ile sözleşme yeniledi.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, iç transfer çalışmalarını sürdüren Erzurumspor FK, Süleyman Koç ve Göktuğ Bakırbaş'la 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Ahmet Dal, Erzurumspor tesislerinde iki futbolcunun katılımıyla düzenlenen imza töreninde, "İki arkadaşımızla beraber büyük mücadeleler verdik, şimdi yine buradalar. Ailemizin eksik olan parçalarını tamamlayarak devam ediyoruz. Şehrimize, takımımıza ve kıymetli iki futbolcumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyor, sağlıklı, sakatlıksız ve başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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