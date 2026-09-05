Erzurumspor FK Teknik Direktörü Özbalta, Konyaspor galibiyetini değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, geride kalan haftaları göz önünde bulundurarak 3 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetin oyunculara moral verdiğini belirterek, "İlk iki haftanın ardından geçen hafta Gençlerbirliği maçında oynanan iyi oyun ve yüksek mücadelede alınan bir puan, camianın, oyuncuların ve herkesin moralini yerine getirdi. Konyaspor, Türkiye Kupası'nı almış köklü bir camia. Birkaç sene önce ligi üçüncü sırada bitirmiş bir futbol kulübü. Onlar da ilk 3 haftayı puan alamadan geçti. Burada 3 puan eğer olmazsa deplasmanda mutlaka 1 puan düşünüyorlardı. Haftaya sahalarında Trabzonspor ile karşılaşacaklar. Zor maçları var, 4'te 0 yaptılar. O anlamda bu maçın zor geçeceğini, mücadele gücünün yüksek olacağını, yüksek konsantrasyonla oynamadığın zaman başına neler geleceğini herkesin bildiği bir maça çıkmıştık." diye konuştu.

Maçın ilk yarısının dengede geçtiğini anlatan Özbalta, "Bizim adımıza ciddi pozisyonların olduğu bir müsabaka oldu. İkinci yarı Konyaspor tabii ki topla daha çok oynayan takımdı. İkinci yarı daha çok takım savunmasını yaparak, iyi mücadele ederek ve kazandığımız toplarla kaleye net çıkışlarla gol aradık. Direkten dönen topumuz var. Bugün en az iki de olabilirdi ama demek ki nasip böyleymiş. Çok değerli bir galibiyet. İlk 3 hafta gol yemiştik. Bu hafta gol yemeden alınan bir galibiyet. Bu yüzden çok çok değerli ve önemli. İlk iki haftada puan alamamıştık şimdi iki haftada 4 puan aldık. Her puanın çok önemli olduğu bu ligde 3 puanı almanın verdiği huzuru ve mutluluğu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.