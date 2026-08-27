Erzurumspor, Gençlerbirliği Maçına Hazır - Son Dakika
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Erzurumspor, Gençlerbirliği Maçına Hazır

Erzurumspor, Gençlerbirliği Maçına Hazır
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Erzurumspor, Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için kampı tamamladı ve galibiyet hedefliyor.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ankara'da Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde saat 17.00'de gerçekleştirilen ter antrenmanının ardından Dadaşlar kampa girdi.

Erzurumspor FK, yarın Gençlerbirliği karşısında sezonun ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Suat Güz yapacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor, Gençlerbirliği Maçına Hazır - Son Dakika

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