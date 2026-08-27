Erzurumspor, Gençlerbirliği Maçına Hazır
Erzurumspor, Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için kampı tamamladı ve galibiyet hedefliyor.
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.
Ankara'da Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde saat 17.00'de gerçekleştirilen ter antrenmanının ardından Dadaşlar kampa girdi.
Erzurumspor FK, yarın Gençlerbirliği karşısında sezonun ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.
Karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Suat Güz yapacak.
Kaynak: İHA
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