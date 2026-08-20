Erzurumspor Hazırlıklarını Tamamladı
Erzurumspor, Galatasaray maçına eksiksiz olarak hazırlandı ve kampa girdi.
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Kazım Karabekir Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen ter idmanıyla hazırlıklarını tamamlayan Dadaşlar, maç öncesi kampa girdi.
Erzurumspor FK'da mücadele öncesinde eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.
Kaynak: İHA
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