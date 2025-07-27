Erzurumspor İkinci Kamp Dönemini Tamamladı

2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor, ikinci hazırlık kamp dönemini tamamladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde, hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdüren mavi-beyazlı takım, son antrenmanını 25 Temmuz 2025 günü gerçekleştirdi ve sonrasında 2 günlük izne ayrıldı. Erzurumspor, 28 Temmuz Pazartesi günü kendi tesislerinde toplanarak çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Bu arada mavi-beyazlı oyuncu Özgür Sert, Mardin 1969'a gitti. Konu ile ilgili Erzurumspor FK tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Özgür Sert'in geçici transferi konusunda Mardin 1969 Spor'la anlaşmaya varılmıştır. Sevgili Özgür'e ve Mardin 1969 Spor'a başarılar dileriz" denildi. - ERZURUM