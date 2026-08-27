Erzurumspor ile Gençlerbirliği Maçı Yarın - Son Dakika
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Erzurumspor ile Gençlerbirliği Maçı Yarın

Erzurumspor ile Gençlerbirliği Maçı Yarın
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Süper Lig'in 3. haftasında Erzurumspor FK, Gençlerbirliği ile yarın Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği yarın saat 21.30'da Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 10 karşılaşmanın 6'sını Gençlerbirliği, 2'sini Erzurumspor FK kazandı. İki mücadele ise golsüz beraberlikle sonuçlandı. Erzurumspor FK bu maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandırırken, Gençlerbirliği 12 gol kaydetti.

Ankara'da 6. karşılaşma

Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği daha önce Ankara'da 5 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 3'ünü Gençlerbirliği kazanırken, 1 karşılaşmadan Erzurumspor FK galip ayrıldı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ankara'da oynanan karşılaşmalarda Gençlerbirliği 7 gol atarken, Erzurumspor FK rakibine 4 golle karşılık verdi.

Kaynak: İHA

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