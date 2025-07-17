Erzurumspor İlk Hazırlık Maçında Mağlup

Sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde devam ettiren Erzurumspor FK, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan ilk hazırlık maçında Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

2. etap kamp dönemi çerçevesinde yeni transferleriyle ilk kez hazırlık maçına çıkan mavi-beyazlı takım, Teknik Direktör Hakan Özbalta yönetimindeki ilk maçına da çıkmış oldu. Erzurumspor FK, Süper Lig ekibi Alanyaspor karşısına, sahaya Orbanic, Salih, Mustafa Yumlu, Ömer Arda, Cengizhan, Brandon Baiye, Fettahoğlu, Crociata, Mert, Bozic ve Hüsamettin 11'iyle çıktı. Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, kadrodaki tüm oyuncuları deneme imkanı buldu. Karşılaşmayı Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu birlikte takip ettiler.

Alanyaspor maçın ilk yarısını 2-0 galip kapattı. İkinci yarıya yedek ağırlıklı kadroyla başlayan Erzurumspor, Alanyaspor karşısında 2-0'lik skorunu değiştiremedi. - ERZURUM