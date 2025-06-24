Erzurumspor, Kaleci Matija Orbanic\'i Transfer Etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, kaleci Matija Orbanic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip Slovenya takımlardan NK Bravo'da forma giyen Hırvat file bekçisi Obranic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Obranic'in geçtiğimiz günlerde kente gelerek tesisleri gezdiği belirtilen açıklamada, "Erzurumspor tesislerimizde kulüp başkanımız Ahmet Dal ile son görüşmeyi yapan Matija Orbanic, kulübümüzle 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Hırvatistan doğumlu 25 yaşında ve 1,92 boyundaki Matija Orbanic, 1 Temmuz'da Erzurum'a gelerek takımımızla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.