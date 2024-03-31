Erzurumspor Kaptanı Mustafa Yumlu, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Erzurumspor Kaptanı Mustafa Yumlu, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti

Erzurumspor Kaptanı Mustafa Yumlu, Vali Mustafa Çiftçi\'yi ziyaret etti

Erzurumspor'un başarılı futbolcusu ve kaptanı Mustafa Yumlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Vali Çiftçi, Erzurumspor Futbol Kulübü Kaptanı Yumlu'yu makamında kabul etti ve Yumlu, Vali Çiftçi'ye kendi formasını hediye etti.

31.03.2024 09:15
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Erzurumspor'un başarılı futbolcusu ve kaptanı Mustafa Yumlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi, 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor Futbol Kulübü Kaptanı Mustafa Yumlu makamında kabul etti. Mavi-beyazlı takımın Kaptanı Yumlu, Vali Çiftçi'ye 22 sırt numaralı kendi formasını hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor Kaptanı Mustafa Yumlu, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti - Son Dakika

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