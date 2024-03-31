Erzurumspor Kaptanı Mustafa Yumlu, Vali Mustafa Çiftçi\'yi ziyaret etti

Erzurumspor'un başarılı futbolcusu ve kaptanı Mustafa Yumlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.
Vali Mustafa Çiftçi, 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor Futbol Kulübü Kaptanı Mustafa Yumlu makamında kabul etti. Mavi-beyazlı takımın Kaptanı Yumlu, Vali Çiftçi'ye 22 sırt numaralı kendi formasını hediye etti. - ERZURUM
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Gaziantep derbisinde Alg Spor, Asyaspor karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı. Başkan Ali Gözcü, takımını tebrik ederek ligde kalan maçlarda tüm puanlara talip olduklarını ve iyi bir noktada ligi tamamlamak istediklerini söyledi.
Karşıyaka Spor Tesisleri'nde oynanan Bölgesel Amatör Ligi çeyrek final maçında Orduspor, Kabadüz Gençlikspor'u 1-0 yenerek yükseldi. Maç sonrası futbolcular arasında çıkan kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti. Yaralanan 6 futbolcu hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kız Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde 76 Iğdır Spor'u 8-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Ağrı ekibi, coşkulu bir seyirci kitlesinin önünde oynadığı maçta rakiplerine göz açtırmadı ve bir üst lige yükselme umutlarını canlı tutmaya devam ediyor.
Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Dortmund, Bayern Münih'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek 11 maçlık galibiyet özlemini sona erdirdi. Dortmund, Adeyemi ve Ryerson'un golleriyle sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla Dortmund'un puanı 53'e yükselirken, Bayern Münih lider Leverkusen'le arasındaki farkı 13'e çıkardı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı öncesi antrenmanlarını sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve çift kale maçlarla devam eden idmanlar yarın da devam edecek.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 31. hafta, bugün oynanan 7 maçla tamamlandı. Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Sigortam.net-Konyaspor: 90-64, OGM Ormanspor-Fenerbahçe Koleji Novotel: 70-79, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Esenler Erokspor: 82-85, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Kapaklıspor: 91-80, Gaziantep Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 86-82, Pizza Lazza Haremspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 71-64, Semt77 Yalovaspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol: 93-83
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