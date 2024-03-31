Erzurumspor Kaptanı Mustafa Yumlu, Vali Mustafa Çiftçi\'yi ziyaret etti

Gaziantep derbisinde Alg Spor yine kazandı

Gaziantep derbisinde Alg Spor, Asyaspor karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı. Başkan Ali Gözcü, takımını tebrik ederek ligde kalan maçlarda tüm puanlara talip olduklarını ve iyi bir noktada ligi tamamlamak istediklerini söyledi.