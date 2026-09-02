Erzurumspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki idmanda futbolcular taktik çalıştı; iki takım 5 Eylül Cumartesi günü Erzurum'da karşı karşıya gelecek.
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mavi-beyazlı kulübün açıklamasına göre kulüp tesislerinde, teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki idmanda futbolcular, taktik çalıştı.
Erzurum eki, yarınki antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Erzurumspor FK ile TÜMOSAN Konyaspor, 5 Eylül Cumartesi günü Erzurum'da karşılaşacak.
Kaynak: AA
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