Erzurumspor, kupada 4. Eleme Turu'nda Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor ile eşleşti - Son Dakika
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Erzurumspor, kupada 4. Eleme Turu'nda Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor ile eşleşti

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Erzurumspor, kupada 4. Eleme Turu\'nda Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor ile eşleşti
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Erzurumspor FK, Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor ile eşleşti. Mavi-beyazlı ekip üst üste ikinci yıl aynı turda Kahramanmaraş takımıyla karşılaşacak; tek maç 1, 2 veya 3 Aralık 2026'da Kahramanmaraş'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor ile eşleşen Erzurumspor FK, geçen yıl da aynı turda Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya gelmişti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Süper Lig ekibi Erzurumspor FK'nın rakibi TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor oldu. Mavi-beyazlı ekip, böylece üst üste ikinci yıl 4. Eleme Turu'nda bir Kahramanmaraş takımıyla eşleşti.

Erzurumspor FK, 3 Aralık 2025 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu mücadelesinde Kahramanmaraşspor'a konuk olmuştu. Kahramanmaraş Batıpark Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona ererken, uzatma dakikalarında bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrılan Erzurum temsilcisi, adını bir üst tura yazdırmıştı.

Erzurumspor FK, bu kez Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor ile karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadele, 1, 2 veya 3 Aralık 2026 tarihlerinde Kahramanmaraş'ta yapılacak.

Kaynak: İHA
Erzurumspor F.K.Türkiye KupasıKahramanmaraşAralıkSporSon Dakika

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