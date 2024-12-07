Erzurumspor Maçında Hedef Hata Yapmamak - Son Dakika
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Spor

Erzurumspor Maçında Hedef Hata Yapmamak

Erzurumspor ve Adanaspor teknik direktörleri maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

07.12.2024 21:02
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- Erzurumspor FK - Adanaspor maçının ardından

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu:

"Hata yapmadan bu maçı geçmek zorundaydık"

Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek:

"Alabildiğimiz maksimum puanı alıp devre arasında yapacağımız transferlerle yolumuza devam etmek istiyoruz"

ERZURUM - Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanan Erzurumspor FK-Adanaspor maçının ardından teknik direktörler basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Adanaspor karşılaşmanın zor bir maç olacağını bildiklerini belirterek, "Zaten sahada da bu gözüktü. Rakip ligin dibinden kurtulmaya çalışan ve son şanslarından biri, çıkış aradıkları bir maçtı. Geçen hafta Kocaelispor'la oynadıkları maçta 2-0 mağlup olmalarına rağmen hem önemli gol pozisyonuna girmiş hem de çok iyi mücadele etmiş bir takımdı. Bugün de aynı mücadelelerini sürdürdüler. Biz tabii ki hata yapmadan bu maçı geçmek zorundaydık. Çünkü 25 puanımız vardı. 28 puan bizim çok önemli bir puan şu haftada. Oyuncularım oyun konsantresini 90 dakika sürdürdü. Pozisyon bakımından az olarak gözükse de son pasları atabilsek aslında çokça sayıda pozisyon da bulabileceğimiz bir maçtı. Kontrollü oynayıp kazanmak istedik. Çünkü rakibimiz çok iyi geçiş hücumu yapan, bir bundan önceki maçlarında çok sayıda böyle pozisyona giren bir takım. Biraz daha kontrollü oyunu tercih edip, rakibimize pozisyon vermeden pozisyon bulacağımızı biliyorduk. Oyuncularımı tebrik ederim. Önümüzde çok önemli bir maçımız daha var. İstanbulspor maçı. İnşallah o maçtan da güzel bir şekilde şehrimize döneriz" dedi.

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Hazırlıklarımızı ona göre yapmıştık. Açıkçası maçı ne Erzurumspor ne de Adanaspor'un hak etmediğini düşünüyorum. Beraberlik kokan bir maçtı. İki takımın da pozisyonu yok. Bir pozisyonda Eren'in attığı gol var. Başka da pozisyon yok. Zor günler geçiriyoruz. Adanaspor açısından gerçekten zor günler geçiriyoruz. Bu maça gelmeden önce bir Yepie sarı kart cezalısıydı, Bonke ve Fofana sakatlıkları olduğu için gelemedi. Zaten kısıtlı bir kadromuz var. Elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalışıyoruz, bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Artık şurada iki maç kaldı. Alabildiğimiz maksimum puanı alıp, devre arasında yapacağımız transferlerle yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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