Erzurumspor, Sakaryaspor maçında 3 puan hedefliyor

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın Sakaryaspor'u konuk edecek olan Erzurumspor'da hedef 3 puan. Önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Teknik Direktör Hakan Kutlu, "Bizim açımızdan bu sezon için belirleyici bir maç olacak. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Erzurumspor FK, yarın saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda Sakaryaspor ile oynayacak. Ligde oynadığı 29 maçta 11 galibiyet, 10 beraberlik, 8 mağlubiyetle topladığı 40 puan ile 10. sırada yer alan mavi-beyazlılar, Sakaryaspor maçı için mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Erzurumspor, ligde rakip filelere 28 kez gol atarken, kendi kalesinde 25 gol gördü. Sakaryaspor ise 29 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucu ile 50 puanla dördüncü sırada yer alıyor.
Mavi-beyazlı takımın Sakaryaspor ile oynayacağı maçın biletleri de satışa çıktı. Erzurumspor FK'dan yapılan açıklamada, "Sakaryaspor maçı biletleri satışta. Kazım Karabekir'de buluşuyoruz. Giy formanı, tak atkını bu önemli karşılaşmada takımını yalnız bırakma" denildi.
Erzurumspor - Sakaryaspor maç biletleri; VİP 75 TL, Güney Doğu Kale Arkası 25 TL, Güney Batı Kale Arkası 25 TL, Kuzey Kale Arkası 25 TL, Misafir 25 TL'den satışa çıkarken kadınlara ve çocuklara ise ücretsiz olarak sunuluyor.
Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, camia olarak birlik ve beraberlik içinde yollarına devam ettiklerini, hedef olarak önce puan cetvelinde güvenli bölgeyi ve sonrasında play-off hesapları yapacaklarını ifade ederek, "Başkanımız, yönetimimiz, oyucu grubumuz, taraftarımızla beraber iyi bir birlikteliğimiz var. Şimdi önümüzde Sakaryaspor maçı var. En iyi şekilde hazırlanarak mücadelemizi göstereceğiz. Çok önemli bir karşılaşma, bizim açımızdan bu sezon için belirleyici bir maç olacak. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Erzurumspor-Sakaryaspor müsabakasını Ayberk Demirbaş'ın yöneteceğini açıklandı. - ERZURUM
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