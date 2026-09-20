Erzurumspor, Samsunspor'u 1-0 yendi ve Özbalta taraftarın '12. adam' katkısını övdü - Son Dakika
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Erzurumspor, Samsunspor'u 1-0 yendi ve Özbalta taraftarın '12. adam' katkısını övdü

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Erzurumspor, Samsunspor\'u 1-0 yendi ve Özbalta taraftarın \'12. adam\' katkısını övdü
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Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Serkan Özbalta, maç sonrası oyuncularının kararlılığını ve taraftarın '12. adam' katkısını överken, takımın eksiklerini kapatması gerektiğini vurguladı.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Samsunspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularım hafta başından beri gerçekten çok çalıştılar ve çok istediler. Çok kararlıydılar ve bugünkü maçın üst düzey bir mücadeleye sahne olacağını hem onlar hem bizler biliyorduk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, önemli açıklamalarda bulundu.

"Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum"

Açıklamasına oyuncularını tebrik ederek başlayan Özbalta, "Hafta başından beri gerçekten çok çalıştılar ve çok istediler. Çok kararlıydılar ve bugünkü maçın mücadeleyle geçebileceğini, üst düzey mücadele olacağını hem onlar hem bizler biliyorduk. Onlar da sahada bunu tam manasıyla yansıttılar. Diğer taraftan, en sonda söyleyeceğimi belki bugün en başta söylemek istiyorum; taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok coşkulu bir taraftarımız var. Bizi çok mutlu ediyorlar. İnanılmaz bir katkı sağlıyorlar. '12. adam' olgusunu Erzurum'da tamamıyla yaşadığımız üçüncü müsabaka oldu. Onlara buradan kocaman teşekkür ediyorum. Geçen Konyaspor maçından sonra da söylemiştim; tribünler her zaman tam dolmasa da fule yakın doldurduğumuz zaman taraftarımız takımı itiyor. Maça gelecek olursak, Samsunspor iyi bir takım. Genç ve tecrübeli oyuncuların harmanıyla oluşmuş ama aynı zamanda çok soğukkanlı bir ekip. Sahada stres anında çok soğukkanlı kalabildiklerini gördüm. Geçen haftaki mağlubiyetin ardından bu maçta bir reaksiyon vereceklerini biliyorduk. Biz de aynı şekilde milli araya girmeden önce ihtiyacımız olan reaksiyonu göstermek istiyorduk. Mücadelenin çok üst seviyede olacağı öngörülüyordu ki tam da öyle bir müsabaka oldu" diye konuştu.

"Eksiklerimizi kapatmamız lazım"

Oyunun ilk yarıda dengede gittiğini ifade eden Özbalta, "İlk yarı özellikle dengede giden bir oyun vardı. 30-32. dakikadan sonra, yani devreye girerken gole kadarki 15 dakikalık bölümde bayağı baskılı oynadığımız, atak geliştirdiğimiz, belki ceza sahası içinde çoğalıp kaleye yeterince şut çekemediğimiz ama golün sinyalini verdiğimiz dakikalardı. Nitekim ardından golü bulup devreye önde girdik. İkinci yarıda da tabii ki bu durumu lehlerine çevirmek isteyeceklerdi. Çünkü hem geçen hafta yaşadıkları 5-1'lik mağlubiyet hem de bugün kaybedecek bir şeylerinin kalmaması durumu vardı. İzne çıkmadan önce önlerinde bir 45 dakika vardı ve onlar da ne var ne yok bütün enerjilerini kullandılar. Ama tekrar tekrar söylüyorum, oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bugün onlarla gurur duydum. Takım savunmasını çok iyi yapıyoruz. Her takım gibi bizim de bu milli araya ihtiyacımız vardı, çok doğru bir zamanda geldi. Kalite seviyesi ve mali imkanları çok yüksek takımların yer aldığı bir ligdeyiz. Bizim eksiklerimizi kapatmamız ve mücadele gücümüzü bugünün de üstüne çıkarmamız lazım. Bunu Erzurum şehrinin ve Erzurumspor Kulübünün bir gerçeği olarak söylemek istiyorum. Taraftarlarımıza ve oyuncularıma tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi dinlenme zamanı ancak sonrasında çok sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Samsunspor'u da tebrik ediyorum. Gerçekten soğukkanlı oyunculara sahipler, bulundukları yerin burası olduğunu düşünmüyorum. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Erzurumspor KulübüSamsunsporSporSon Dakika

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