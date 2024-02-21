Erzurumspor, son 6 maçta gol yemeden başarılı performans sergiliyor - Son Dakika
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Spor

Erzurumspor, son 6 maçta gol yemeden başarılı performans sergiliyor

Erzurumspor, son 6 maçta gol yemeden başarılı performans sergiliyor

Erzurumspor, Trendyol 1. Lig'de çıktığı son 6 maçta kalesinde gol görmedi. Hakan Kutlu yönetimindeki takım, ikinci devrede rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 14 puan topladı ve ligde 10. sırada yer alıyor.

21.02.2024 10:52  Güncelleme: 10:55
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Erzurumspor, Trendyol 1. Lig'de çıktığı son 6 maçta kalesinde gol görmedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor, ligde son 6 maçta sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Hakan Kutlu yönetimindeki mavi-beyazlı takım, ligin ikinci devresinde kalesinde hiç gol görmezken, rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Erzurum ekibi, yaptığı son 6 müsabakadan 14 puan çıkardı. Ligde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 30 puan toplayan Erzurumspor, puan cetvelinde 10. sırada yer alıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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