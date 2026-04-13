Erzurumspor Süper Lig için 1 puana ihtiyaç duyuyor

13.04.2026 20:54
Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor, Boluspor'u 2-0 yenerek Süper Lig için 1 puana ihtiyaç duyuyor.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Bolu spor'u 2-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, Süper Lig için sadece 1 puana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Serkan Özbalta, basın toplantısında, maçta sakatlanan Erzurumspor kalecisi Orbanic ve Yakup Kırtay'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

Sakatlanan iki oyuncunun da kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Özbalta, "Orbanic pozisyonda kafası çarparak ve ağa takılarak, omzuyla devam eden bir kafa travması şeklinde ambulansla hastaneye gitti. İnşallah çok ciddi bir şey çıkmaz. Öbür taraftan da Yakup Kırtay da maçtan çıkarken yanma var mı diye sorduğumda evet dedi. Bu yırtığa delalet gibi gözüküyor. Ama derecesi de önemli. İkisine de çok geçmiş olsun. İkisi de çok iyi sezon geçiriyordu." dedi.

Taraftara desteklerinden dolayı teşekkür eden Özbalta, "Çok güzel, kartpostallık bir atmosfer vardı. Kar yağışı ve zemin mükemmeldi." ifadelerini kullandı.

Özbalta, şöyle devam etti:

"Çok erken dakikalarda gelen bir golümüz var. Arkasından güzel bir dakikada yine bir gol attık. Bugün biraz cömerttik. Kaçırdığımız 7 ya da 8 tane pozisyon saydım. Çok az kaldı. 1 puana ihtiyacımız var. Rakiplerin ne yaptığına bakmaksızın 3 maçta alacağımız sadece bir puanla hepimizin, bütün şehrin, taraftarların istediği Süper Lig'e çıkmış olacağız. Ama işimiz bitmedi. Ne zaman işimiz biter? O, 1 puan aldığımızda biter veya rakipler kaybettiğinde biter. Enerjimizi rakipler kaybettiğine göre değil de kendi 3 puanımızı almaya harcıyoruz."

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak, kendi kalelerine attıkları golle 1-0 geriye düştüklerine dikkati çekerek "Ondan sonra oyunu dengelemeye çalıştık. Pozisyonlar aradık ama spor adına son vuruşlarda üretkenliği beceremedik. Oyun ortada giderken Erzurumspor daha sonra 2-0'ı yakaladı. Dengede giden, karşılıklı atakların olduğu müsabaka, nisan ayının ortasında karlı bir havada oynandı. Erzurumspor'u tebrik ediyorum. Kısa bir süre kaldı. İnşallah 1 puanı da alıp çıkacakları Süper Lig'de başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

