Erzurumspor Teknik Direktörü Özbalta, Konyaspor galibiyetini anlattı

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Konyaspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Her puanın çok değerli olduğu bu ligde 3 puanı almanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, açıklamalarda bulundu.

"Maçın zor geçeceğini biliyorduk"

Geriye kalan 3 haftadaki performanslarını değerlendiren Özbalta, "İlk iki haftanın ardından geçen hafta Gençlerbirliği müsabakasında sergilenen iyi oyun, mücadele, yüksek konsantrasyon ve disiplinle alınan bir puan camianın ve oyuncuların moralini yerine getirdi. Bugünkü rakibimiz Konyaspor ise bu ligin gediklisi, Türkiye Kupası'nı kazanmış köklü bir Anadolu camiası. Birkaç yıl önce ligi üçüncü sırada bitiren ve bir arada oynama alışkanlığı yüksek kadroya sahip bir ekip. Kadrolarında en az 14-15 oyuncu geçen seneden beri birlikte oynuyor. Ancak onlar da ilk üç haftayı puansız kapatmışlardı. Buraya en azından bir puan hedefiyle geldiklerini biliyorduk çünkü haftaya sahalarında Trabzonspor ile zorlu bir maça çıkacaklar. Mücadele gücü yüksek, zor bir maç olacağının ve konsantrasyon kaybında neler yaşanabileceğinin bilincindeydik. Maç da tam beklediğimiz gibi geçti" dedi.

"Gol yemeden alınan galibiyet çok değerli"

Karşılaşmanın pozisyonlarını ve savunma anlayışını da yorumlayan Özbalta, şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarısı dengede geçen ve ciddi gol pozisyonlarının yaşandığı bir müsabaka oldu. İlk yarıda rakibe oranla daha az pozisyon ürettik. İkinci yarıda Konyaspor topa daha çok sahip olsa da takım savunmasını doğru yaparak ve kazandığımız toplarla hızlı hücuma çıkarak gol aradık. Bir topumuz direkten döndü; farkı ikiye çıkarabileceğimiz fırsatları bulduk. Ancak nasip böyleymiş. İlk üç haftada kalemizde gol görmüştük; bu hafta gol yemeden kazanmak çok kıymetli. İlk iki haftadaki mağlubiyetlerin ardından son iki haftada 4 puan topladık. Her puanın altın değerinde olduğu bu ligde 3 puanı almanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz."

Taraftara özel parantez

Açıklamasının sonunda taraftarlara da değinen Özbalta, "Teşekkür etmeden önce taraftarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. İçeride oynadığımız Galatasaray maçında uzun süreli bir özlem vardı. Anadolu şehirlerinde çocukların ve futbolseverlerin desteklediği Erzurumspor'un yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kulüplere karşı da bir sempati duyulabiliyor" şeklinde konuştu.