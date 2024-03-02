Erzurumspor ve Kocaelispor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Erzurumspor ve Kocaelispor Berabere Kaldı

Erzurumspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Hakan Kutlu, futbolcuların iyi bir mücadele ortaya koyduğunu belirtti. Kutlu, maçta kazanmak istediklerini ancak rakibe sadece bir gol pozisyonu vererek iyi bir savunma yaptıklarını söyledi. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise takımın kazanacak oyunu ortaya koyamadığını ifade ederek, beraberliğin hak edilen bir sonuç olduğunu dile getirdi.

02.03.2024 19:43
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 0-0 berabere kalan Erzurumspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, futbolcuların iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

Hakan Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, seyircileri önündeki maça kazanmak için çıktıklarını dile getirdi.

Ligin ikinci yarısında iyi sonuçlar aldıklarını anlatan Kutlu, "Ligin ikinci yarısında gerçekten iyi futbol oynayıp, güzel sonuçlar alıyorduk. Bugün de aslında kazanmak istedik. Oyuncularım 90 dakika ellerinden gelen her şeyi yaptı. Rakibimize verdiğimiz tek bir gol pozisyonu sayabilirim. Başka gol pozisyonu hatırlamıyorum." dedi.

Kutlu, kendilerinin de önemli pozisyonu olmadığını dile getirerek, "Belki Eren'in son dakikada atamadığı ve Furkan'ın son anda vuramadığı bir top vardı. Pozisyonsuz ama büyük mücadeleye sahne olan bir maçtı. Rakip, şampiyonluk için çok deneyimli oyunculardan kurulu, lig üçüncüsü olan bir takım. Bu maça 5 tane ilk 11 oyuncumuzdan eksik başladık. Yerlerine oynayan oyuncular gerçekten çok iyi mücadele ortaya koydu. Hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Takımdaki sakat oyuncuların durumu hakkında da bilgi veren Kutlu, "Oyuncular büyük mücadele veriyor. Bu sakatlıklar normal. Bugüne kadar hiç sakat vermedik. Son 15 gün 4-5 tane sakat verdik. Milli maç arasına kadar iyi puan toplayıp, ondan sonra tam kadro döneriz." ifadelerini kullandı.

Gürsel: "Kazanacak oyunu takım olarak ortaya koyamıyoruz"

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel de maçta galibiyeti hak edecek bir oyun sergilemediklerini anlatarak, "Bizim için nerede oynadığımız fark etmiyor. Kazanmamız gereken maçlara çıkıyoruz ama oyuna baktığımızda kazanacak oyunu takım olarak ortaya koyamıyoruz. Geçen haftaya göre daha dirençli bir oyun vardı ama ofansif, oyun üstünlüğü, pas kalitesi ve topun bizde kalması anlamında yeteri kadar iyi seviyede değildik. Bunu geliştirmemiz lazım. İki takım da maçı kilitledi. İlk yarıda geri pastan dolayı oluşan bir pozisyon verdik. Gereksiz çok geri pas yaptık. Bu da sanırım öz güvenle alakalı. Sahada 2-3 haftadır maç kazanamamanın verdiği bir öz güven sorunu var. Bir gol atsaydık kazanabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Gürsel, ortaya konan mücadelenin hakkının beraberlik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Beraberlik iki takım için de hak edilen bir sonuçtu. Oyun olarak geliştirmemiz gereken çok yön var. Öncelikle oyun anlamında öz güvenimizi aşmamız lazım. Lig üçüncüsü olan bir takımın sahada daha güvenli, daha pozitif durması lazım. İstediğimizi ortaya koymak için bütün çalışmaları yapacağız. Tuzlaspor maçını kazanırsak, oyuncular öz güveni arkasına alacak ve ondan sonraki süreç farklı olacaktır. Çünkü iyi çalışan bir takımız ve her maç bizim için final. Daha iyi oynayan bir takım haline gelmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Hakan Kutlu, Trendyol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor ve Kocaelispor Berabere Kaldı - Son Dakika

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