Hazırlık Maçı: ES Elazığspor: 2 Erbaaspor: 1 - Son Dakika
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Hazırlık Maçı: ES Elazığspor: 2 Erbaaspor: 1

09.08.2022 20:45
Hazırlık Maçı: ES Elazığspor: 2 Erbaaspor: 1

ES Elazığspor, Erzurum Kampı'ndaki ikinci hazırlık maçında Erbaaspor'u 2-1 mağlup etti.

ES Elazığspor, Erzurum Kampı'ndaki ikinci hazırlık maçında Erbaaspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Elazığspor, ikinci hazırlık maçında 3. Lig ekiplerinden Erbaaspor'la karşı karşıya geldi. Erzurum Yüksek İrtifa Sahası'nda oynanan maçın 23. dakikasında Feyzullah Şahin Güneş'in kaydettiği golle Entegre Solar Elazığspor devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarıda da etkili olan Bordo-Beyazlılar, 52. dakikada Ömer Faruk Sezgin'in golüyle 2 farklı üstünlüğü yakaladı ve maçı 2-1'lik skorla kazandı. İlk hazırlık maçında Artvin Hopaspor'u 3-0 yenen ES Elazığspor böylelikle 2'de 2 yapmış oldu.

Bordo-beyazlılar maça Yiğit Kafkasyalı, Eray Berk Yıldız, Yiğitcan Erdoğan, Emre Akgün, Recep Yurdakul, Salih Polatdemir, Ahmet Ertuğrul Öztürk, Cafer Tosun, Fırat Ergün, Emre Yıldız ve Feyzullah Şahin Güneş 11'i ile çıkarken, ikinci yarıda Hakan Canbazoğlu, Cihan Canpolat, Muhammed Ensar Çavuşoğlu, Ali Osman Döner, İbrahim İşler, Zeki Korkmaz, Yağızcan Erdem, Mesut Saray, Abdullah İçen, Hakkı İsmet Şimşek ve Ömer Faruk Sezgin 11'i ile sahada yer aldı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hazırlık Maçı: ES Elazığspor: 2 Erbaaspor: 1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazırlık Maçı: ES Elazığspor: 2 Erbaaspor: 1 - Son Dakika
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