TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Elazığspor, ikinci hazırlık maçında 3. Lig ekiplerinden Erbaaspor'la karşı karşıya geldi. Erzurum Yüksek İrtifa Sahası'nda oynanan maçın 23. dakikasında Feyzullah Şahin Güneş 'in kaydettiği golle Entegre Solar Elazığspor devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarıda da etkili olan Bordo-Beyazlılar, 52. dakikada Ömer Faruk Sezgin'in golüyle 2 farklı üstünlüğü yakaladı ve maçı 2-1'lik skorla kazandı. İlk hazırlık maçında Artvin Hopaspor'u 3-0 yenen ES Elazığspor böylelikle 2'de 2 yapmış oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Hazırlık Maçı: ES Elazığspor: 2 Erbaaspor: 1 - Son Dakika

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